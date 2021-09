Marida Lombardo Pijola | com’è morta l’amata giornalista | età | marito e figli | origini | la malattia

Leggi su tuttivip

(Di lunedì 27 settembre 2021) Da molti anni era sempre in prima linea per raccontare le grandi ingiustizie che inquinano silenziosamente la società, nel corso della sua carriera si era occupata sia di mafia che di violenza sulle donne e sui minori. La sua abile penna è stata un simbolo de Il Messaggero e i suoi colleghi non la dimenticheranno.a 65 anni.Sin dal 1979 ha costruito la sua storia lavorativa scrivendo di cronaca giudiziaria.ha diffuso tramite carta le drammatiche morti di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, entrambi suoi amici. Si è poi occupata delle violenze sui minori con inchieste sulla Capitale. Uno dei suoi ultimi articoli, scritto per la sezione romana de Il Corriere della Sera, si intitola In difesa dei bambini di Castro ...