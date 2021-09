Maria Vera Ratti | chi è | età | altezza | agenzia | filmografia | Miss Italia | vita privata | fidanzato | Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 27 settembre 2021) Tutto pronto per il primo appuntamento settimanale con Oggi è un altro giorno il programma condotto da Serena Bortone in onda su Rai 1 a partire dalle 14:00. Tantissimi gli ospiti attesi per oggi, tra loro anche: ma conosciamola meglio!: chi è, età, carrieraè una giovanissima attrice emergente, ma già molto conosciuta dal pubblicono. E’ nata ad Avellino, in Campania, il 26 settembre 1994. Dopo gli studi liceali si è recata nella Capitale per studiare al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Ad oggi è uno dei volti più amati nella serie tv I bastardi di Pizzofalcone dove interpreta il ruolo di Elsa Martini. E’ stata nel cast di due ...