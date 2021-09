Marcianise | incidente sul viale Carlo III | cinque feriti | c’è anche una donna incinta

Advertising

IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: Incidente a Marcianise, scontro tra auto: cinque feriti - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Marcianise, incidente stradale: 5 #Feriti tra cui una donna incinta -… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Incidente a Marcianise, scontro tra auto: cinque feriti - SkyTG24 : Incidente a Marcianise, scontro tra auto: cinque feriti - anteprima24 : ** Scontro tra due auto nel #Casertano: 5 feriti, tra cui una donna incinta ** -

Ultime Notizie dalla rete : Marcianise incidente

... precisamente del Distaccamento di. Lo schianto ha interessato due autovetture. Il bilancio è di cinque feriti, tra cui anche una donna incinta.in viale Carlo III, sul posto i ...... mentre il consigliere Dario Abbate ha fatto gli auguri ai due agenti di polizia municipale di, coinvolti in un, che però, fortunatamente, oltre allo spavento non ha provocato ...ZCZC4422/SXR ONA21270005786_SXR_QBXO R CRO S44 QBXO Incidenti stradali: 5 feriti, anche una donna incinta Lo scontro tra due auto nei pressi di Marcianise, nel Casertano (ANSA) – NAPOLI, 27 SET – ...Un incidente all’altezza dello svincolo di Marcianise di via Carlo III ha visto questa mattina due automobili coinvolte e cinque feriti portati ...