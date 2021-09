Marcell Jacobs | “Vinco fino ai Giochi di Los Angeles”

(Di lunedì 27 settembre 2021) Brescia –carichissimo dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi nei 100 metri leggendari del record italiano abbassatoa 8.90 e al primato europeo conquistato. Giovane, felice della sua prestazione sportiva e pronto a vincere ancora. Lo hanno festeggiato a Brescia la scorsa domenica (ieri ha compiuto 27 anni), a Desenzano del Garda. E’ stato ospite dell’impianto sportiva cittadino intitolato a Gabre Gabric. Il campo inaugurato a fine marzo, ha accolto la Finale A dei Campionati Italiani Societari allievi: “Sono felice – ha dettocome riporta la Gazzetta dello Sport – la città ha il suo impianto. Quando abitavo in zona, non c’era questa opportunità per me e sono dovuto andare via”. L’atleta azzurro oro olimpico anche nella 4×100 sprona i ragazzi a praticare l’atletica: “Credete nei sogni. L’atletica mi ha insegnato ...

Marcell Jacobs e la sua fidanzata Nicole sono prontissimi a fare il grande passo; l'uomo più veloce del mondo ha regalato l'anello alla sua dolce metà e si è inginocchiato per chiederle di sposarlo.