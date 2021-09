Marcell Jacobs si sposa | la proposta «velocissima» a Nicole Daza

(Di lunedì 27 settembre 2021) È stata una questione di velocità e non poteva essere altrimenti. Marcell Jacobs, il campione olimpico dei 100 metri, ha chiesto la mano alla compagna Nicole Daza. Lei ha accettato senza perdere tempo. «Ho detto più velocemente “sì” io che lui a fare 100 metri» ha commentato postando su Instagram la foto della proposta e quella dell’anello come ha fatto Jacobs, praticamente in contemporanea.

Il due volte oro olimpico Marcell Jacobs a Desenzano del Garda, il paese sul lago dove e' cresciuto, per celebrare con i concittadini le sue recenti imprese.