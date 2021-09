Marcell Jacobs | la proposta di matrimonio alla compagna Nicole Daza sulla pista d’atletica | “Ho detto più velocemente ‘sì’ io che lui a fare 100 metri”

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Hopiùio che lui a100”. Scherza cosìnell’annunciare su Instagram ladiarrivata nelle scorse ore dal suo compagno, il campione olimpico. Il velocista, dopo aver vinto l’oro a Tokyo 2020 nei 100e nella staffetta 4×100, è pronto a compiere un altro grande passo. Non in, ma questa volta nella vita privata. E per il suo amore ha organizzato una sorpresa. Prima la cena romantica a Manerba del Garda per festeggiare il suo 27esimo compleanno poi, con una scusa, ha portato la fidanzata auna passeggiata tra le corsie della...

Corriere dello Sport

Di Marco D'Avenia ROMA - Marcell Jacobs, oro a Tokyo 2020 nei 100 metri e nella staffetta 4×100, è pronto a compiere un altro grande passo. Non in pista, ma nella vita privata. È infatti lo stesso campione olimpico ad... Un periodo d'oro, in tutti i sensi, quello che sta vivendo Marcell Jacobs. Dopo il successo delle Olimpiadi di Tokyo 2020, che lo hanno consacrato come uomo più veloce del mondo nei 100 metri e nella staffetta 4×100, l'atleta ha deciso di fare un altro grande passo... I "novesi" Marcell Jacobs e Nicole presto si sposeranno: su Instagram il velocista italiano ha postato le foto in cui chiede la mano alla sua compagna.