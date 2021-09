Marcell Jacobs ha chiesto la mano alla sua Nicole Daza | “She said yes!”

Advertising

Eurosport_IT : Oggi è il compleanno dell'uomo più veloce del mondo: tanti auguri, Marcell! ?????????? #HomeOfTheOlympics | #Tokyo2020… - Coninews : Ai Giochi Olimpici di #Tokyo2020 ha scritto la storia dello sport italiano ?? ?? nei 100 metri con ?? 9”80 ?? nella… - alecattelan : “Ma se metto la medaglia olimpica prendo fuoco?” ?? A #DaGrande c’è Marcell Jacobs! - AntoDamiano1996 : Quindi Marcell Jacobs si sposa. Il prete immagino sarà Franco Bragagna, il chierichetto sarà Filippo Tortu che non è proprio Stacanov... - SaverioCuppari : RT @Fontana3Lorenzo: Tanti auguri a Marcell Jacobs! L'uomo più veloce del mondo, che ci ha regalato grandi emozioni! -

festeggia il compleanno e chiede alla compagna Nicole Daza di sposarlo sulla pista di atletica dove è solito allenarsi: i due si sposeranno a settembre 2022.è stato ...Lo dice, intervistato per 'Buoni o Cattivi', in onda domani in prima serata su Italia 1. Doppio oro in un'estate indimenticabile per l'Italia: ' Perché ci sono riuscito? Non credo di ...Marcell Jacobs ha chiesto la mano alla sua Nicole Daza. Il campione olimpico si è inginocchiato davanti alla sua amata alla quale ha donato un bellissimo anello per chiederle di sposarlo. Lei, ...Il campione olimpico dei 100 metri ha scelto la pista dove si è allenato nel lockdown per chiedere alla compagna, Nicole, di sposarlo ...