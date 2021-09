Malattie cardiovascolari nel post COVID-19 | 63% dei medici auspica nuove forme di ‘connessione’ con i pazienti

(Di lunedì 27 settembre 2021) Il cuore degli italiani è sempre più a rischio: lerestano ancora la prima causa di morte in Italia, causando il 34,8% di tutti i decessi (31,7% negli uomini e 37,7% nelle donne), nonostante ciò, prevenzione, accesso alle cure e aderenza al trattamento rimangono disattesi e l’impatto del-19 ha ulteriormente peggiorato lo stato dell’arte. In occasione della Giornata mondiale del Cuore 2021, Sanofi con Iqvia, e in collaborazione con la Fondazione Italiana per il Cuore ha realizzato una nuova ricerca basata sui dati di Real World per analizzare le criticità emerse e una survey condotta su un panel di cardiologi, internisti, diabetologi edina generale. Dopo aver registrato il senso di isolamento e le paure die caregiver durante il ...

Studio Iqvia promosso da Sanofi, in collaborazione con la Fondazione italiana per il Cuore Il cuore degli italiani è sempre più a rischio: le malattie cardiovascolari restano ancora la prima causa di morte in Italia, causando il 34,8% di tutti i decessi (31,7% negli uomini e 37,7% nelle donne), nonostante ciò, prevenzione, accesso alle cure e aderenza al trattamento rimangono disattesi e l'impatto del COVID-19 ha ulteriormente peggiorato lo stato dell'arte. Riflettori puntati sul cuore, in occasione della Giornata mondiale del Cuore, un evento istituito dalla World Heart Federation che, in tempi di pandemia, assume un'importanza ancora maggiore. È necessario affrontare l'emergenza dell'obesità infantile che rappresenta un problema da ormai quasi due decenni, ma da quando è scoppiata la pandemia è stata registrata un'accelerazione che non può essere ignorata.