Malattia e primi 10 giorni di assenza: periodi esclusi dalla decurtazione stipendiale (personale di ruolo e supplenti al 30/6 o 31/8) (Di lunedì 27 settembre 2021) L’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza, sarà corrisposto esclusivamente il trattamento economico fondamentale con decurtazione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 settembre 2021) L’art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 prevede che per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a diecidi, sarà corrispostovamente il trattamento economico fondamentale condi ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. L'articolo .

