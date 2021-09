Malagò | “Lo sport ha bisogno della capienza massima negli impianti Altrimenti servono dei ristori”

Leggi su alfredopedulla

Il presidente del CONI Giovanni, presente al Quirinale per celebrare le vittorie agli Europei delle Nazionali di Volley maschili e femminili, ha parlato così dell'aumentopercentuale di tifosistadi italiani: "Il mondo delloreclama con pieno titolo e diritto laall'interno degli. Soprattutto in epoche in cui si discute dichiaratamente sull'utilizzo del green pass. L'alternativa sarebbe prevedere deiper le società che hanno sempre fatto ricavi con il botteghino e ora sono in grandissima difficoltà, anche se sarebbe un'alternativa curiosa".