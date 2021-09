Mai più pazienti dimenticati. Così si affronta la prossima emergenza sanitaria (Di lunedì 27 settembre 2021) La Pandemia è entrata a gamba tesa nella vita di ciascuno di noi, stravolgendo le priorità, la quotidianità e i gesti, aprendoci un mondo di mascherine, tamponi, misurazione della temperatura, in sintesi un diffuso senso di allerta, immaginando questo virus pronto, in agguato, a trasformarci in malati, in degenti in una stanza di ospedale. Ma cosa è successo a chi in quella stanza c’era già? Dove sono andate le centinaia di migliaia di persone che prima del Covid-19 si erano ammalate e per un motivo o per l’altro erano state ospedalizzate? I malati, anche gravi, insieme alle loro famiglie, si sono visti passare davanti la priorità del virus, lasciandoli senza risposte chiare o assistenza da parte del SSN. Una situazione dovuta alla crisi senza precedenti, senz’altro, ma che ha visto le associazioni di medici, di cittadini, il Terzo Settore, attivarsi come mai prima per costruire una ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 settembre 2021) La Pandemia è entrata a gamba tesa nella vita di ciascuno di noi, stravolgendo le priorità, la quotidianità e i gesti, aprendoci un mondo di mascherine, tamponi, misurazione della temperatura, in sintesi un diffuso senso di allerta, immaginando questo virus pronto, in agguato, a trasformarci in malati, in degenti in una stanza di ospedale. Ma cosa è successo a chi in quella stanza c’era già? Dove sono andate le centinaia di migliaia di persone che prima del Covid-19 si erano ammalate e per un motivo o per l’altro erano state ospedalizzate? I malati, anche gravi, insieme alle loro famiglie, si sono visti passare davanti la priorità del virus, lasciandoli senza risposte chiare o assistenza da parte del SSN. Una situazione dovuta alla crisi senza precedenti, senz’altro, ma che ha visto le associazioni di medici, di cittadini, il Terzo Settore, attivarsi come mai prima per costruire una ...

Ultime Notizie dalla rete : Mai più Udinesemania: cambiare per ripartire. La rivoluzione tattica è alle porte ... che di questo passo rischia di fare la stessa fine di Lasagna , faticare su tutto il fronte d'attacco ma senza mai riuscire ad arrivare in porta. Anche l'argentino potrebbe trovarsi molto più a suo ...

Assaeroporti a ADR e SAVE: "Scelta di uscire dall'associazione grave e immotivata" La decisione di ADR e di SAVE di lasciare Assaeroporti "costituisce un fatto gravissimo per il settore chiamato a far fronte alla più grave crisi che abbia mai colpito il trasporto aereo". E' quanto afferma l'Associazione rappresentativa delle società di gestione aeroportuali, in relazione alla scelta fatta dalle due aziende, ...

L'Islanda riconta voti, le donne non sono più maggioranza in parlamento Il Sole 24 ORE