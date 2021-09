“Mai ci avrei mai creduto”: la grande emozione del giocatore del Venezia (Di lunedì 27 settembre 2021) Non ci crede nemmeno lui, Aramu, trequartista del Venezia, ma in passato molti anni nel Torino: lui è infatti un prodotto della primavera granata. Il primo gol in Serie A non si scorda mai, è un’emozione unica, indimenticabile! Pensate se arriva contro la squadra che ti ha fatto crescere e portato nel grande calcio: qualcosa sicuramente di indescrivibile e indimenticabile! Sarà indelebile nella memoria di Aramu. Aramu, il primo gol in Serie A che non ti aspetteresti mai! È uno dei talenti più in luce di questo Venezia ed oggi l’ha dimostrato in pieno! Subentrato nel secondo tempo, ha avuto sui piedi l’occasione capitale del pareggio: il calcio di rigore. E Mattia Aramu non l’ha sbagliata: 1-1 gol del pareggio definitivo, che regala un punto alla tua squadra! Un gol eccezionale, soprattutto se è il primo in Serie ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 settembre 2021) Non ci crede nemmeno lui, Aramu, trequartista del, ma in passato molti anni nel Torino: lui è infatti un prodotto della primavera granata. Il primo gol in Serie A non si scorda mai, è un’unica, indimenticabile! Pensate se arriva contro la squadra che ti ha fatto crescere e portato nelcalcio: qualcosa sicuramente di indescrivibile e indimenticabile! Sarà indelebile nella memoria di Aramu. Aramu, il primo gol in Serie A che non ti aspetteresti mai! È uno dei talenti più in luce di questoed oggi l’ha dimostrato in pieno! Subentrato nel secondo tempo, ha avuto sui piedi l’occasione capitale del pareggio: il calcio di rigore. E Mattia Aramu non l’ha sbagliata: 1-1 gol del pareggio definitivo, che regala un punto alla tua squadra! Un gol eccezionale, soprattutto se è il primo in Serie ...

