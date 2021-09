Mafia: Mori, 'scoprimmo per primi rapporti boss e appalti, ma a Borsellino fu vietato occuparsene' (Di lunedì 27 settembre 2021) Palermo, 27 set. (Adnkronos) - "La Mafia viene colpita non tanto con la cattura dei latitanti, ma soprattutto nel sostentamento economico e che non si otteneva tanto con il pizzo quanto con il condizionamento degli appalti. Io presi un ufficiale brillante, il capitano Giuseppe De Donno e lo misi a fare ricerche solo sugli appalti. Ne parlai con Giovanni Falcone che rimase un po' perplesso, non riusciva a capire come. Per Falcone De Donno era come un figlio, lo chiamava 'Peppe' e progressivamente si individuò il rappresentante di Cosa nostra delegato a trattare gli appalti, questa fu la prima scoperta". Sono le parole del generale Mario Mori intervistato da 'Quarta Repubblica'. "La seconda scoperta fu devastante - aggiunge Mori - nelle indagini sugli appalti si pensava ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Palermo, 27 set. (Adnkronos) - "Laviene colpita non tanto con la cattura dei latitanti, ma soprattutto nel sostentamento economico e che non si otteneva tanto con il pizzo quanto con il condizionamento degli. Io presi un ufficiale brillante, il capitano Giuseppe De Donno e lo misi a fare ricerche solo sugli. Ne parlai con Giovanni Falcone che rimase un po' perplesso, non riusciva a capire come. Per Falcone De Donno era come un figlio, lo chiamava 'Peppe' e progressivamente si individuò il rappresentante di Cosa nostra delegato a trattare gli, questa fu la prima scoperta". Sono le parole del generale Mariointervistato da 'Quarta Repubblica'. "La seconda scoperta fu devastante - aggiunge- nelle indagini suglisi pensava ...

andreapurgatori : 'La trattativa Stato-mafia nel 1992 ci fu ma non è reato'. Assolti Mori, De Donno e Subranni. Non colpevole Dell'Ut… - reportrai3 : Stato-mafia: assolti in appello Mori, Subranni, De Donno e Dell’Utri Alla presunta trattativa #Report ha dedicato… - ilriformista : Verdetto ribaltato in Appello sulla trattativa Stato Mafia: assolti Dell’Utri, Mori, De Donno e Subranni, condannat… - TV7Benevento : Mafia: Mori, 'scoprimmo per primi rapporti boss e appalti, ma a Borsellino fu vietato occuparsene'... - eia58 : RT @PieroSansonetti: non c'era bisogno di un processo per sapere che Mori aveva parlato con Ciancimino. lo ha detto lui (Mori). È stato dim… -