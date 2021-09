Mafia: Mori, 'paura di essere ucciso dai boss? Lo metti in conto' (Di lunedì 27 settembre 2021) Palermo, 27 set. (Adnkronos) - "Se ho avuto paura di essere ucciso dalla Mafia? Il lavoro che abbiamo fatto noi è un lavoro particolare, è come la droga. Tu quando ragioni metti in conto il fatto che ti può succedere ma poi lo cancelli perché sei preso dal quotidiano, che è un quotidiano difficile, non ci pensi. Poi quando torni a casa magari dici 'Ho rischiato'". Così il generale Mario Mori a Quarta Repubblica. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Palermo, 27 set. (Adnkronos) - "Se ho avutodidalla? Il lavoro che abbiamo fatto noi è un lavoro particolare, è come la droga. Tu quando ragioniinil fatto che ti può succedere ma poi lo cancelli perché sei preso dal quotidiano, che è un quotidiano difficile, non ci pensi. Poi quando torni a casa magari dici 'Ho rischiato'". Così il generale Marioa Quarta Repubblica.

