M3 KNITWEAR | LA MAGLIERIA TREVIGIANA DIVENTA MODA IN FRANCIA E BELGIO

Leggi su cityroma

(Di lunedì 27 settembre 2021) Una storia famigliare che dura da sessant’anni, la scelta di materiali d’eccellenza e la capacità di creare i prototipi più ambiti (anche per le case reali). M3si è presentata alla Milano Fashion Week con gli ultimi trend: aumentano le richieste per il Mohair elasticizzato e certificato. I titolari: “Operiamo dietro le quinte per le grandi griffe” Durante la Milano Fashion Week al centro dell’attenzione c’è stata M3, azienda veneta specializzata nella produzione di capi in maglia con filati di altissima qualità sempre più cercati dai marchi premium per il Mohair certificato ed elasticizzato. Merito di una storia aziendale che dura da sessant’anni e di una gestione famigliare che di fatto rende l’azienda con sede a San Vendemiano, nel Trevigiano, un unicum nel panorama dellaa livello nazionale, capace di ...