Lutto nel giornalismo italiano. Morta la storica firma, addio dopo una lunga carriera (Di lunedì 27 settembre 2021) Lutto nel giornalismo italiano. La giornalista ha combattuto ma ha perso la sua battaglia contro la malattia. È Morta dopo una vita passata al Messaggero come inviata, poi scrittrice di successo. Negli ultimi anni vollaborava con il Corriere della Sera come editorialista per l’edizione romana. La giornalista aveva 65 anni e solo pochi mesi fa prima della presentazione del suo nuovo libro “L’imperfezione delle madri”, rinviata a causa della pandemia da Covid-19, spiegava agli amici: “Sarebbe bellissimo vedervi, anzi guardarvi negli occhi oltre la mascherina”, riporta Leggo. Nata a Bari nel 1956, era figlia di un penalista e di un’insegnante, e comincia a lavorare negli anni settanta a Telebari, la prima televisione via etere italiana tra quelle che romperanno il monopolio Rai, alla cui fondazione ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 settembre 2021)nel. La giornalista ha combattuto ma ha perso la sua battaglia contro la malattia. Èuna vita passata al Messaggero come inviata, poi scrittrice di successo. Negli ultimi anni vollaborava con il Corriere della Sera come editorialista per l’edizione romana. La giornalista aveva 65 anni e solo pochi mesi fa prima della presentazione del suo nuovo libro “L’imperfezione delle madri”, rinviata a causa della pandemia da Covid-19, spiegava agli amici: “Sarebbe bellissimo vedervi, anzi guardarvi negli occhi oltre la mascherina”, riporta Leggo. Nata a Bari nel 1956, era figlia di un penalista e di un’insegnante, e comincia a lavorare negli anni settanta a Telebari, la prima televisione via etere italiana tra quelle che romperanno il monopolio Rai, alla cui fondazione ...

