Luca Morisi, l'ex guru dei social della Lega sotto inchiesta per droga (Di lunedì 27 settembre 2021) Luca Morisi, ex guru dei profili social del leader della Lega Matteo Salvini, è sotto inchiesta a Verona per cessione di stupefacenti. La notizia è stata diffusa da La Repubblica ed è poi stata ripresa dal Corriere della Sera. "Non ho commesso alcun reato ma la vicenda personale che mi riguarda rappresenta una grave caduta come uomo", ha fatto sapere lo stesso Morisi dopo che si sono diffuse le prime notizie sulla vicenda.

