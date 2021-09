Luca Morisi indagato per droga. L’ex guru social della Lega si difende: “Non ho commesso alcun reato” (Di lunedì 27 settembre 2021) L’ex “guru dei social” della Lega Luca Morisi è indagato dalla Procura di Verona per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione, trovandovi una quantità di droga compatibile con l’uso personale. L’ex addetto alla comunicazione web di Matteo Salvini ha smentito di aver commesso reati. Luca Morisi indagato per presunta cessione di droga: trovata cocaina nella sua abitazione Negli ultimi giorni, si è molto parlato della fine della collaborazione fra Luca Morisi e Matteo Salvini. Il ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 27 settembre 2021)deidalla Procura di Verona per cessione e detenzione di sostanze stupefacenti. Le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione nella sua abitazione, trovandovi una quantità dicompatibile con l’uso personale.addetto alla comunicazione web di Matteo Salvini ha smentito di averreati.per presunta cessione di: trovata cocaina nella sua abitazione Negli ultimi giorni, si è molto parlatofinecollaborazione frae Matteo Salvini. Il ...

