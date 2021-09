Luca Morisi indagato per cessione di droga. Il guru social di Salvini si difende: “Nessun reato, ma ho fragilità esistenziali irrisolte” (Di lunedì 27 settembre 2021) Appena pochi giorni fa, il suo addio come capo della Bestia, la macchina dietro ai profili social di Matteo Salvini, aveva colto tutti di sorpresa. Oggi, Luca Morisi risulta indagato dalla Procura di Verona per cessione e detenzione di stupefacenti, secondo quanto affermato da fonti investigative sentite dall’Adnkronos. Repubblica e Corriere scrivono che il guru della comunicazione, fino a poche ore fa al servizio del leader della Lega, aveva nella sua cascina a Belfiore, in provincia di Verona, una sostanza liquida rintracciata e sequestrata dai Carabinieri, mentre tre ragazzi fermati dalle forze dell’ordine nell’agosto scorso hanno raccontato di aver fatto scorta di sostanze stupefacenti proprio da lui. Ed è proprio su queste sostanze che gli investigatori stanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Appena pochi giorni fa, il suo addio come capo della Bestia, la macchina dietro ai profilidi Matteo, aveva colto tutti di sorpresa. Oggi,risultadalla Procura di Verona pere detenzione di stupefacenti, secondo quanto affermato da fonti investigative sentite dall’Adnkronos. Repubblica e Corriere scrivono che ildella comunicazione, fino a poche ore fa al servizio del leader della Lega, aveva nella sua cascina a Belfiore, in provincia di Verona, una sostanza liquida rintracciata e sequestrata dai Carabinieri, mentre tre ragazzi fermati dalle forze dell’ordine nell’agosto scorso hanno raccontato di aver fatto scorta di sostanze stupefacenti proprio da lui. Ed è proprio su queste sostanze che gli investigatori stanno ...

