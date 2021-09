Luca Morisi, il guru della 'Bestia' di Salvini è indagato. La procura: 'Ha ceduto droga a 3 ragazzi' (Di lunedì 27 settembre 2021) Luca Morisi è indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. Pochi giorni fa Morisi stesso aveva lasciato il suo incarico alla guida della ' Bestia ', la macchina che gestisce i canali ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 settembre 2021)dalladi Verona per cessione di stupefacenti. Pochi giorni fastesso aveva lasciato il suo incarico alla guida', la macchina che gestisce i canali ...

Advertising

fanpage : Ultim'ora Luca Morisi indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. - repubblica : Lega, indagato per droga Luca Morisi, l'ex guru dei social di Salvini. Si era dimesso pochi giorni fa per 'question… - Open_gol : +++ I carabinieri hanno trovato una sostanza liquida nella sua cascina a Belfiore. Tre ragazzi fermati lo accusano… - GianlucaBarone6 : RT @fanpage: Ultim'ora Luca Morisi indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. - Nia88956135 : RT @siriomerenda: Luca #Morisi indagato per spaccio...aspettiamo che #Salvini suoni al suo citofono #27settembre #lucamorisi -