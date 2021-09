Luca Morisi, ideatore della campagna social della Lega, indagato per droga. Salvini: "Resta un mio amico" (Di lunedì 27 settembre 2021) Luca Morisi , ideatore della campagna social della Lega guidata da Matteo Salvini, risulta indagato dalla Procura in Veneto per cessione di stupefacenti. E’ quanto riportano alcuni giornali. Dopo una... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 settembre 2021)guidata da Matteo, risultadalla Procura in Veneto per cessione di stupefacenti. E’ quanto riportano alcuni giornali. Dopo una...

fanpage : Ultim'ora Luca Morisi indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. - matteorenzi : Luca Morisi ha costruito la Bestia di Salvini e della Lega in nome dell’odio contro di me e di noi. Oggi che è in d… - fattoquotidiano : Luca Morisi indagato per cessione di droga: i Carabinieri hanno trovato sostanze liquide in casa dell’ex guru socia… - spangabboo : RT @Tommasolabate: È doveroso essere garantisti con Luca #Morisi. Ma chiunque si trovi al suo posto, in futuro, ricordi la lezione di Piet… - paceinguerra : RT @MPSkino: Rai News: Lega, Luca Morisi coinvolto in un'indagine per droga. -