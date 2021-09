Luca Argentero, la moglie Cristina Marino massacrata sui social: “Sembri un uomo …” (Di lunedì 27 settembre 2021) Luca Argentero e la bellissima moglie Cristina Marino formano una coppia molto invidiata perché sono belli, felici e innamoratissimi uno dell’altra. Da un anno poi hanno avuto anche una bambina, la piccola Nina Speranza e pare che la loro vita sia davvero perfetta. In questi giorni, però, Cristina Marino, pur bellissima e ammiratissima, è stata attaccata con molta durezza sui social. Vediamo cosa è accaduto e cosa le hanno detto. Cristina Marino attaccata sui social Certamente Cristina Marino è una donna molto invidiata sia perché è bellissima ma anche perchè è la moglie di Luca Argentero. Lei è molto attiva ... Leggi su baritalianews (Di lunedì 27 settembre 2021)e la bellissimaformano una coppia molto invidiata perché sono belli, felici e innamoratissimi uno dell’altra. Da un anno poi hanno avuto anche una bambina, la piccola Nina Speranza e pare che la loro vita sia davvero perfetta. In questi giorni, però,, pur bellissima e ammiratissima, è stata attaccata con molta durezza sui. Vediamo cosa è accaduto e cosa le hanno detto.attaccata suiCertamenteè una donna molto invidiata sia perché è bellissima ma anche perchè è ladi. Lei è molto attiva ...

