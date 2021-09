Love is in the air, trama 27 settembre: tragedia in casa Bolat (Di lunedì 27 settembre 2021) Eda Yildiz vedrà la sua promessa di felicità andare in fumo a causa di una tragedia che riguarderà Serkan, come preannuncia la trama di Love is in the air di oggi, lunedì 27 settembre. La coppia sarà in procinto di convolare finalmente a nozze, ma Aydan sarà molto in apprensione per il futuro di suo figlio. soprattutto a causa della presenza nella vita della ragazza della nonna Semiha che odia i Bolat e vuole vendicarsi per la morte dei genitori di Eda. Tuttavia, la ragazza farà alla futura suocera un bellissimo discorso e le confiderà di amare Serkan più della sua vita. Dopo le rassicurazioni della Yildiz, Aydan sarà molto commossa e dirà alla giovane che, quando lei e suo figlio saranno marito e moglie, diventerà anche lei sua figlia e poi le donerà l'anello di famiglia. Love is in ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 27 settembre 2021) Eda Yildiz vedrà la sua promessa di felicità andare in fumo a causa di unache riguarderà Serkan, come preannuncia ladiis in the air di oggi, lunedì 27. La coppia sarà in procinto di convolare finalmente a nozze, ma Aydan sarà molto in apprensione per il futuro di suo figlio. soprattutto a causa della presenza nella vita della ragazza della nonna Semiha che odia ie vuole vendicarsi per la morte dei genitori di Eda. Tuttavia, la ragazza farà alla futura suocera un bellissimo discorso e le confiderà di amare Serkan più della sua vita. Dopo le rassicurazioni della Yildiz, Aydan sarà molto commossa e dirà alla giovane che, quando lei e suo figlio saranno marito e moglie, diventerà anche lei sua figlia e poi le donerà l'anello di famiglia.is in ...

