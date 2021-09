Love is in the Air, anticipazioni oggi 27 settembre: Serkan ha un incidente aereo (Di lunedì 27 settembre 2021) anticipazioni della puntata lunedì 27 settembre di Love is in the Air, prima puntata della settimana in onda intorno alle 16.50 da non perdere. Che accadrà oggi ai due protagonisti, Serkan Bolat e Eda Yildiz, della soap opera ambientata a Istanbul? Sarà un episodio tragico! Mentre è tutto pronto per il matrimonio, Serkan deve raggiungere l’Italia per problemi di lavoro: il suo aereo precipita e lui è disperso. Eda è certa che il suo amato non sia morto e aspetta il suo ritorno. Ma vediamo insieme. Love is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Che cosa accadrà ai due protagonisti della romantica soap? Prima di sposarsi Serkan deve consegnare alcuni documenti ... Leggi su piusanipiubelli (Di lunedì 27 settembre 2021)della puntata lunedì 27diis in the Air, prima puntata della settimana in onda intorno alle 16.50 da non perdere. Che accadràai due protagonisti,Bolat e Eda Yildiz, della soap opera ambientata a Istanbul? Sarà un episodio tragico! Mentre è tutto pronto per il matrimonio,deve raggiungere l’Italia per problemi di lavoro: il suoprecipita e lui è disperso. Eda è certa che il suo amato non sia morto e aspetta il suo ritorno. Ma vediamo insieme.is in the Air va in onda su Canale 5 dopo Uomini e Donne e Amici di Maria De Filippi e la striscia del GF Vip. Che cosa accadrà ai due protagonisti della romantica soap? Prima di sposarsideve consegnare alcuni documenti ...

