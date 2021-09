Love is in the air, anticipazioni 28 settembre: Serkan perde la memoria (Di lunedì 27 settembre 2021) anticipazioni Love is in the air: prossima puntata martedì 28 settembre. Serkan ha dimenticato Eda e torna insieme all’ex fidanzata Selin. Serkan e Selin (Love is in the air)Che fine ha fatto Serkan Bolat? L’architetto è rimasto coinvolto in un incidente aereo, per due mesi non c’è più stata traccia di lui. Tutti credevano che non ce l’avesse fatta, le uniche ad avere ancora speranze erano sua madre Aydan e la fidanzata Eda. Proprio la Yildiz si è occupata di gestire la Art Life in assenza del Bolat, con ottimi risultati. Intanto prosegue le ricerche per ritrovare Serkan, convinta che sia ancora vivo e che farà presto ritorno. L’incidente non è stato fatale, ma le conseguenze sono comunque gravissime. Serkan ritorna ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 27 settembre 2021)is in the air: prossima puntata martedì 28ha dimenticato Eda e torna insieme all’ex fidanzata Selin.e Selin (is in the air)Che fine ha fattoBolat? L’architetto è rimasto coinvolto in un incidente aereo, per due mesi non c’è più stata traccia di lui. Tutti credevano che non ce l’avesse fatta, le uniche ad avere ancora speranze erano sua madre Aydan e la fidanzata Eda. Proprio la Yildiz si è occupata di gestire la Art Life in assenza del Bolat, con ottimi risultati. Intanto prosegue le ricerche per ritrovare, convinta che sia ancora vivo e che farà presto ritorno. L’incidente non è stato fatale, ma le conseguenze sono comunque gravissime.ritorna ...

