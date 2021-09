Love is in the air anticipazioni 28 settembre 2021, il ritorno di Serkan (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella puntata di Love is in the air di martedì 28 settembre 2021 ritroviamo Eda convinta che Serkan sia ancora vivo e cerca di rassicurare la signora Aydan, tutto questo dopo essere salita al comando della Art Life. Ma ecco che improvvisamente il Bolat rientra scioccando tutti, in quanto mano nella mano con la sua ex fidanzata Selin. Ma cosa gli è successo? Il giovane dopo l’incidente non ricorda nulla della sua storia con la Yildiz e crede di essere ancora insieme alla sua ex fidanzata. Valentina Nulli Augusti contro Tommaso Eletti Il confronto con il suo ex nella casa del Grande Fratello VIP 6 ha scatenato forti conseguenze: reazioni, presa di posizione e gravi critiche Trame di Love is in the ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 27 settembre 2021) Nella puntata diis in the air di martedì 28ritroviamo Eda convinta chesia ancora vivo e cerca di rassicurare la signora Aydan, tutto questo dopo essere salita al comando della Art Life. Ma ecco che improvvisamente il Bolat rientra scioccando tutti, in quanto mano nella mano con la sua ex fidanzata Selin. Ma cosa gli è successo? Il giovane dopo l’incidente non ricorda nulla della sua storia con la Yildiz e crede di essere ancora insieme alla sua ex fidanzata. Valentina Nulli Augusti contro Tommaso Eletti Il confronto con il suo ex nella casa del Grande Fratello VIP 6 ha scatenato forti conseguenze: reazioni, presa di posizione e gravi critiche Trame diis in the ...

