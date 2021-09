L’orca Kiska è sola da 40 anni | sta iniziando a farsi del male da sola

Leggi su viagginews

(Di lunedì 27 settembre 2021)piùdel mondo. Vive in un parco acquatico ed è completamentein una vasca da 40. Stada. Custodire degli animali in cattività, sebbene sia per una buona causa come quella magari di mostrarli a tutti coloro che non hanno la possibilità di poterli L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com