Long Beach Grand Prix | Palou è campione

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 27 settembre 2021) AlexMontalbo èIndyCar 2021. È questo il verdetto uscito dall’Acuraof, round conclusivo della stagione. Un problema tecnico per Patricio O’Ward, e la mancata vittoria di Josef Newgarden mettono la Astor Challenge Cup nelle mani dello spagnolo, e fanno proseguire la striscia positiva del team di Chip Ganassi. Ad Alex, al suo secondo anno in IndyCar, basta il quarto posto per aggiudicarsi il campionato. Newgarden non arriva oltre la seconda posizione, battuto da uno stratosferico Colton Herta. Il figlio d’arte parte 14esimo e arriva primo! Scott Dixon,uscente, completa il podio. Simon Pagenaud, Alexander Rossi, Jack Harvey, Sebastien Bourdais, Takuma Sato e Will Power chiudono l’ultima top ten della ...