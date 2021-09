Advertising

zazoomblog : Locatelli si è preso la Juventus - #Locatelli #preso #Juventus - CalcioWeb : #Locatelli è il miglior centrocampista della #Juventus: è un punto di riferimento sotto l'aspetto della personalità… - GiuSette7 : Preso da altre cose avevo dimenticato di dire la più importante: Manuel Locatelli è proprio forte. - _RP10_ : @VetensPlay @blancy23 A centrocampo Locatelli era morto e non l’ha sostituito. Di conseguenza, andar poi a rimediar… - MassyJuve73 : @NonSoloJuve Barzagli..esci dalle retrovie e vai avanti ogni tanto, il centrocampo Locatelli se l'è già preso!!! -

Ultime Notizie dalla rete : Locatelli preso

CalcioWeb

... il campionato in cui la squadra economicamente più forte è costretta a prendere(non ...ha più o meno la stessa squadra dell'anno scorso (con il passo in avanti notevole fatto dall'aver...Cone Bautista invece non ce l'ho fatta , il mio ritmo non era lento ma non era ... ' Fortunatamente mi hasolo lo scarico e non la ruota posteriore, altrimenti sarei caduto . Da ...La Juventus ha finalmente trovato il suo faro del centrocampo: Manuel Locatelli. L’ex Sassuolo è reduce da prestazioni convincenti ed è sicuramente il calciatore di maggiore talento della mediana bian ...S i è tenuto dal 20 al 22 settembre, presso l’Aurial Pàdel Cornellà di Marta Marrero a Barcellona, la prma edizione del Legends Trophy di Padel. Tanti gli ex giocatori partiti dall’Italia per partecip ...