Lo scoop su Morisi accende lo scontro Repubblica-Corriere: «Ci avete copiato la notizia» (Di lunedì 27 settembre 2021) La notizia di Luca Morisi indagato per droga a Verona accende su Twitter lo scontro tra La Repubblica e il Corriere della Sera. Stefania Aloia, vicedirettrice del quotidiano degli Elkann, fa notare a SkyTg24, che aveva parlato di scoop di via Solferino, che nella prima edizione del giornale la notizia non c’era. E rivendica che l’articolo di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci è stato pubblicato prima di quello di Fiorenza Sarzanini. September 27, 2021 La prova di Aloia è nella prima foto che pubblica la giornalista: il richiamo in prima pagina, nell’edizione chiusa in serata, non è presente. E già che c’è la vicedirettrice si toglie un altro sassolino dalle scarpe: anche il titolo del Corriere è stato “copiato” da ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) Ladi Lucaindagato per droga a Veronasu Twitter lotra Lae ildella Sera. Stefania Aloia, vicedirettrice del quotidiano degli Elkann, fa notare a SkyTg24, che aveva parlato didi via Solferino, che nella prima edizione del giornale lanon c’era. E rivendica che l’articolo di Giuliano Foschini e Fabio Tonacci è stato pubblicato prima di quello di Fiorenza Sarzanini. September 27, 2021 La prova di Aloia è nella prima foto che pubblica la giornalista: il richiamo in prima pagina, nell’edizione chiusa in serata, non è presente. E già che c’è la vicedirettrice si toglie un altro sassolino dalle scarpe: anche il titolo delè stato “” da ...

