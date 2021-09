Lo sciopero dei camionisti che doveva bloccare l’Italia contro il Green pass verso il flop (Di lunedì 27 settembre 2021) Sui social network non si parla d’altro; sulle strade un po’ meno. Annunciato per oggi, lunedì 27 settembre, lo sciopero dei camionisti contro il Green pass è un argomento trending un po’ ovunque, da Twitter a Telegram. A raccontare che si tratta di una protesta «contro il passaporto schiavitù, gli obblighi vaccinali, la truffa Covid» e l’immancabile «dittatura sanitaria» sono gli account della galassia No Green pass, No vax eccetera e i canali Basta Dittatura e Io Apro. Si promettono «dalle 10.00 rallentamenti autostrade in tutta Italia, tutti a 30 km/h e 4 frecce per riconoscerci», si favoleggia di un «blocco autostradale a oltranza» e si pubblicano immagini di scaffali dei supermercati vuoti per minacciare orribili conseguenze. Ma ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) Sui social network non si parla d’altro; sulle strade un po’ meno. Annunciato per oggi, lunedì 27 settembre, lodeiilè un argomento trending un po’ ovunque, da Twitter a Telegram. A raccontare che si tratta di una protesta «ilaporto schiavitù, gli obblighi vaccinali, la truffa Covid» e l’immancabile «dittatura sanitaria» sono gli account della galassia No, No vax eccetera e i canali Basta Dittatura e Io Apro. Si promettono «dalle 10.00 rallentamenti autostrade in tutta Italia, tutti a 30 km/h e 4 frecce per riconoscerci», si favoleggia di un «blocco autostradale a oltranza» e si pubblicano immagini di scaffali dei supermercati vuoti per minacciare orribili conseguenze. Ma ...

marcocappato : Non facciamoci rapinare il #ReferendumCannabis! Da stasera, sciopero della fame. Per aderire:… - SkyTG24 : Green Pass, allerta per lo sciopero dei camionisti contro il certificato verde - Pablecito80 : RT @PrvaZylm: @FmMosca #27settembre2021 #camionisti Per chi pensava che fosse tutto finto, lo sciopero dei camionisiti. Arrivano i primi vi… - eugenboghian : RT @actarus1070: Sciopero dei #camionisti: 14km di coda in direzione Milano/Bologna. - AnnaP1953 : RT @actarus1070: Sciopero dei #camionisti: 14km di coda in direzione Milano/Bologna. -