Liverpool, Klopp: «Con il Porto voglio vedere la reazione» (Di lunedì 27 settembre 2021) L’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp vuole vedere una “reazione” della sua squadra in Champions League, dopo il rocambolesco pareggio (3-3) in casa della neopromossa Brentford in campionato. “Non credo che la cosa sia molto preoccupante, ma dobbiamo mostrare una reazione”, ha dichiarato il tecnico dei Reds in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con il Porto. “È difficile vincere una partita quando non difendi al tuo livello più alto. Ed è quello che non abbiamo fatto”, ha aggiunto. “In generale, abbiamo avuto un problema con la nostra difesa ed è per questo che il Brentford ci ha causato alcune difficoltà. Il Porto è una squadra diversa e giocherà in un modo diverso, ma dobbiamo sicuramente migliorare in quel reparto. Ora però – ha sottolineato ... Leggi su footdata (Di lunedì 27 settembre 2021) L’allenatore delJurgenvuoleuna “” della sua squadra in Champions League, dopo il rocambolesco pareggio (3-3) in casa della neopromossa Brentford in campionato. “Non credo che la cosa sia molto preoccupante, ma dobbiamo mostrare una”, ha dichiarato il tecnico dei Reds in conferenza stampa, alla vigilia della sfida con il. “È difficile vincere una partita quando non difendi al tuo livello più alto. Ed è quello che non abbiamo fatto”, ha aggiunto. “In generale, abbiamo avuto un problema con la nostra difesa ed è per questo che il Brentford ci ha causato alcune difficoltà. Ilè una squadra diversa e giocherà in un modo diverso, ma dobbiamo sicuramente migliorare in quel reparto. Ora però – ha sottolineato ...

Advertising

ScMotorieSelmi : Champions: Klopp, Liverpool mostri reazione dopo 3-3 in Premier - RaiSport : ?? #Klopp: 'Il #Liverpool mostri reazione dopo il 3-3 in #PremierLeague Il tecnico dei #Reds: 'Sabato non abbiamo… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Klopp: 'Contro il Porto dobbiamo difendere meglio di sabato' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Klopp: 'Contro il Porto dobbiamo difendere meglio di sabato' - susydigennaro : RT @napolimagazine: LIVERPOOL - Klopp: 'Contro il Porto dobbiamo difendere meglio di sabato' -

Ultime Notizie dalla rete : Liverpool Klopp Liverpool, Klopp: "In Champions serve una reazione" Questa sarà la quinta volta che il Liverpool affronterà il Porto in Champions League da quando Jürgen Klopp è diventato l'allenatore del club: i Reds hanno vinto più partite (tre), segnato più gol (...

Klopp: "Il Liverpool mostri reazione dopo il 3 - 3 in Premier" "Non bisogna vedere le cose più grandi di quello che sono, ma ora dobbiamo mostrare una reazione, questo è certo". Così il manager del Liverpool, Juergen Klopp, alla vigilia della sfida col Porto per la seconda giornata del girone B di Champions League - lo stesso del Milan, battuto 3 - 2 ad Anfield Road - e dopo il pareggio per 3 - ...

Liverpool, Klopp: "In Champions serve una reazione" Virgilio Sport Klopp, Liverpool mostri reazione dopo 3-3 in Premier "Non bisogna vedere le cose più grandi di quello che sono, ma ora dobbiamo mostrare una reazione, questo è certo". Così il manager del Liverpool, Juergen Klopp, alla vigilia della sfida col Porto per ...

Milan: i rossoneri punterebbero Damsgaard della Sampdoria Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Pare essere questo l'obiettivo del Milan, che pensa già al Calciomercato. Il ruolo che la dirigenza rossonera sembra voler rinforzare è que ...

Questa sarà la quinta volta che ilaffronterà il Porto in Champions League da quando Jürgenè diventato l'allenatore del club: i Reds hanno vinto più partite (tre), segnato più gol (..."Non bisogna vedere le cose più grandi di quello che sono, ma ora dobbiamo mostrare una reazione, questo è certo". Così il manager del, Juergen, alla vigilia della sfida col Porto per la seconda giornata del girone B di Champions League - lo stesso del Milan, battuto 3 - 2 ad Anfield Road - e dopo il pareggio per 3 - ..."Non bisogna vedere le cose più grandi di quello che sono, ma ora dobbiamo mostrare una reazione, questo è certo". Così il manager del Liverpool, Juergen Klopp, alla vigilia della sfida col Porto per ...Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Pare essere questo l'obiettivo del Milan, che pensa già al Calciomercato. Il ruolo che la dirigenza rossonera sembra voler rinforzare è que ...