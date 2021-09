LIVE – Milan-Atletico Madrid, Pioli in conferenza stampa (DIRETTA) (Di lunedì 27 settembre 2021) Il Milan, dopo l’ottimo avvio di stagione, torna a calcare il palcoscenico europeo contro l’Atletico Madrid nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Nella giornata odierna, lunedì 27 settembre, il tecnico rossonero Stefano Pioli, parlerà in conferenza stampa per presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto in DIRETTA attraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA conferenza stampa IN TV AGGIORNA LA DIRETTA 12:10 – Come un derby per lui: “Vero, vengo dal Real Madrid, ma alla fine adesso sono al ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Il, dopo l’ottimo avvio di stagione, torna a calcare il palcoscenico europeo contro l’nel match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Nella giornata odierna, lunedì 27 settembre, il tecnico rossonero Stefano, parlerà inper presentare la partita e rispondere alle varie domande dei giornalisti. Sportface.it seguirà il tutto inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LAIN TV AGGIORNA LA12:10 – Come un derby per lui: “Vero, vengo dal Real, ma alla fine adesso sono al ...

Advertising

juventusfc : KICK-OFF! ?? VIVIAMO INSIEME UN GRANDE #JUVEMILAN! DAI RAGAZZI, #FINOALLAFINE! Live Match ????… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister Allegri pre #JuveMilan LIVE su @JuventusTV:… - juventusfc : Allegri ???? «Lavoriamo tutti insieme per fare le cose bene. Nell'episodio del gol del Milan abbiamo sbagliato» LIVE… - milan_esc : RT @EscRandom: Kiko Rivera - NASIO PA LA ALEGRIA - Montenegro???? - Live at 2nd Semi-final - Eurovision 2005 - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Milan, Diaz: 'Io leader? Non so, ma mi piace questa responsabilità. Atletico fortissimo' -