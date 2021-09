LIVE – Italia-Argentina: Mondiali U21 2021 volley in DIRETTA (Di lunedì 27 settembre 2021) La DIRETTA testuale di Italia-Argentina, sfida valevole per la Pool E dei Mondiali Under 21 2021 di volley maschile. Gli Azzurrini di Angiolino Frigoni iniziano la seconda fase in piena fiducia, reduci da tre vittorie in altrettanti match disputati. Dall’altra parte della rete ci sarà l’ostica formazione sudamericana, capace di battere anche i campioni uscenti dell’Iran. L’appuntamento è per le ore 19.00 di lunedì 27 settembre. Sportface.it vi terrà compagnia con una DIRETTA testuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO DELL’Italia: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE GLI AZZURRINI CONVOCATI I GIRONI DELLA SECONDA FASE FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Latestuale di, sfida valevole per la Pool E deiUnder 21dimaschile. Gli Azzurrini di Angiolino Frigoni iniziano la seconda fase in piena fiducia, reduci da tre vittorie in altrettanti match disputati. Dall’altra parte della rete ci sarà l’ostica formazione sudamericana, capace di battere anche i campioni uscenti dell’Iran. L’appuntamento è per le ore 19.00 di lunedì 27 settembre. Sportface.it vi terrà compagnia con unatestuale aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un emozione. COME VEDERE LA PARTITA IN TV IL CALENDARIO DELL’: DATE, ORARI E TV PROGRAMMA: DATE, ORARI E TV DI TUTTE LE PARTITE GLI AZZURRINI CONVOCATI I GIRONI DELLA SECONDA FASE FORMULA E REGOLAMENTO TUTTI I ...

LIVE - ITALIA-Argentina: Mondiali U21 2021 volley in DIRETTA Sportface.it

