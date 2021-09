Liga, oggi si chiude la settima giornata: il programma completo (Di lunedì 27 settembre 2021) oggi si chiude la settima giornata della Liga spagnola. Di seguito i risultati del weekend e il programma odierno. Sabato Alaves-Atl. Madrid: 1-0 Valencia-Ath. Bilbao: 1-1 Siviglia-Espanyol: 2-0 Real Madrid-Villarreal: 0-0 Domenica Maiorca-Osasuna: 2-3 Barcellona-Levante: 3-0 Real Sociedad-Elche: 1-0 Vallecano-Cadice: 3-1 Betis-Getafe: 2-0 oggi Celta Vigo-Granada Foto: Logo Liga L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 27 settembre 2021)siladellaspagnola. Di seguito i risultati del weekend e ilodierno. Sabato Alaves-Atl. Madrid: 1-0 Valencia-Ath. Bilbao: 1-1 Siviglia-Espanyol: 2-0 Real Madrid-Villarreal: 0-0 Domenica Maiorca-Osasuna: 2-3 Barcellona-Levante: 3-0 Real Sociedad-Elche: 1-0 Vallecano-Cadice: 3-1 Betis-Getafe: 2-0Celta Vigo-Granada Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Ultime Notizie dalla rete : Liga oggi Le partite di oggi, Lunedì 27 settembre 2021 - Calciomagazine Elenco delle partite previste per oggi lunedì 27 settembre 2021: in primo piano la Serie A oltre alle sfide di Premier League e Liga VENEZIA - Serie A in primo piano nella giornata odierna con la sfida Venezia - Torino , calcio d'...

Pronostici calcio oggi: i consigli del giorno 27 settembre 2021 ... Premier League e Ligue 2 Lunedì 27 settembre si giocano i posticipi di Serie A, Serie C Liga e Premier League e della decima giornata del campionato cadetto francese . I pronostici di oggi ...

Liga spagnola, il Real Madrid vince in goleada. Falcao trascina il Rayo Vallecano QUOTIDIANO NAZIONALE Liga: Il Barcellona torna a vincere, il Rayo non si ferma. Betis ok Memphis Depay e Luuk De Jong decidono il match già nel primo quarto d’ora. Il sorprendente Rayo Vallecano strappa a Vallecas la sua terza vittoria consecutiva ...

LIGA - Il Real Madrid non va oltre il pari: al Bernabeu è 0-0 contro il Villarreal Il Real Madrid non sfonda e il Villarreal torna a casa dalla trasferta al Santiago Bernabeu con un prezioso 0-0 in tasca. La squadra di Carlo Ancelotti rimane in vetta alla Liga con 17 punti dopo 7 pa ...

