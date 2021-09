Libri di testo nella scuola primaria consegnati in ritardo. L’allarme dell’associazione librai italiani (Di lunedì 27 settembre 2021) ''Sei librerie e cartolibrerie su dieci segnalano forti ritardi sulle consegne dei Libri della scuola primaria. Si tratta di testi che, una volta scelti dagli insegnanti con l'adozione, vengono stampati e distribuiti alle scuole italiane direttamente dagli editori. Sono gratuiti a carico dei Comuni. Non c'è usato. Non si capisce quindi la ragione del clamoroso ritardo". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 27 settembre 2021) ''Sei librerie e cartolibrerie su dieci segnalano forti ritardi sulle consegne deidella. Si tratta di testi che, una volta scelti dagli insegnanti con l'adozione, vengono stampati e distribuiti alle scuole italiane direttamente dagli editori. Sono gratuiti a carico dei Comuni. Non c'è usato. Non si capisce quindi la ragione del clamoroso". L'articolo .

