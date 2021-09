“L’ho visto è ho capito”. Amici 21, Raimondo Todaro trema. L’accusa arriva da un allievo (Di lunedì 27 settembre 2021) Amici 21, neppure il tempo di iniziare che già scoppia la bomba su Raimondo Todaro. Per l’ex ballerino di Milly Carlucci la strada è tutta in salita. Se lo scorso anno erano frequenti le discussioni per differenze di vedute con Lorella Cuccarini, per questa edizione infatti pare che Alessandra Celentano abbia già trovato il suo avversario. Ma stavolta la maestra Celentano non c’entra. Tutto è successo nel corso della puntata del pomeridiano trasmessa da Canale 5 lo scorso 26 settembre i telespettatori hanno assistito alla sfida fra Nunzio e il collega Mattia. Uno scontro che ha visto il primo soccombere al secondo, anche per volere di Raimondo Todaro. E lo sfogo pesantissimo di Nunzio non si è fatto attendere: “L’avventura di Amici è stata breve ma intensa. Io non ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 settembre 2021)21, neppure il tempo di iniziare che già scoppia la bomba su. Per l’ex ballerino di Milly Carlucci la strada è tutta in salita. Se lo scorso anno erano frequenti le discussioni per differenze di vedute con Lorella Cuccarini, per questa edizione infatti pare che Alessandra Celentano abbia già trovato il suo avversario. Ma stavolta la maestra Celentano non c’entra. Tutto è successo nel corso della puntata del pomeridiano trasmessa da Canale 5 lo scorso 26 settembre i telespettatori hanno assistito alla sfida fra Nunzio e il collega Mattia. Uno scontro che hail primo soccombere al secondo, anche per volere di. E lo sfogo pesantissimo di Nunzio non si è fatto attendere: “L’avventura diè stata breve ma intensa. Io non ...

