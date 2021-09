L'ex ct Berruto: "Una pallavolista afghana mi ha chiesto aiuto. L'ho portata in Italia" (Di lunedì 27 settembre 2021) Safiya, giovane pallavolista afghana, è arrivata in Italia. E’ riuscita a scappare dall’orrore di Kabul, dove i talebani hanno ucciso una collega. La sua foto è stata fatta circolare tra le compagne di squadra, monito per ciò che sarebbe accaduto loro, colpevoli di aver giocato a pallavolo senza hijab. Safiya adesso è al sicuro, racconta Mauro Berrutto, ex ct della nazionale e oggi responsabile sport del Pd, che ha collaborato all’espatrio. Si legge su Repubblica: “Non conoscevo neanche questa ragazza. Per un singolare meccanismo di triangolazione, che ha fatto sì che circolino i numeri di chi si sta dando da fare per aiutare chi è rimasto bloccato laggiù, mi è arrivato un suo messaggio via whatsapp. Era disperata. Ogni notte mi mandava video agghiaccianti: il buio di Kabul squarciato da esplosioni e colpi di arma da fuoco. In più ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 27 settembre 2021) Safiya, giovane, è arrivata in. E’ riuscita a scappare dall’orrore di Kabul, dove i talebani hanno ucciso una collega. La sua foto è stata fatta circolare tra le compagne di squadra, monito per ciò che sarebbe accaduto loro, colpevoli di aver giocato a pallavolo senza hijab. Safiya adesso è al sicuro, racconta Mauro Berrutto, ex ct della nazionale e oggi responsabile sport del Pd, che ha collaborato all’espatrio. Si legge su Repubblica: “Non conoscevo neanche questa ragazza. Per un singolare meccanismo di triangolazione, che ha fatto sì che circolino i numeri di chi si sta dando da fare per aiutare chi è rimasto bloccato laggiù, mi è arrivato un suo messaggio via whatsapp. Era disperata. Ogni notte mi mandava video agghiaccianti: il buio di Kabul squarciato da esplosioni e colpi di arma da fuoco. In più ...

