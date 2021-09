L’ex ct Berruto | “Così abbiamo portato in Italia la pallavolista di Kabul che i talebani volevano uccidere”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 settembre 2021) Safiya, la giovaneafghana che per settimane ha rischiato di essere usccisa dai, alla fine ce l’ha fatta. Ora è in. E Mauro, ex commissario tecnico della nazionale di volley, oggi responsabile sport del Pd, che ha collaborato al suo come di altri espatri di sportivi dall’Afghanistan, racconta a Repubblica il “salvataggio“. Repubblica racconta di come si è ritrovata “a vent’anni da sola, nascosta per tre settimane come un topo in trappola in unatornata al Medioevo, le notti trascorse dietro la finestra a filmare nel buio i bagliori delle esplosioni e degli spari, il terrore di vedere sfondata la porta del suo rifugio e finire come la sua compagna di squadra, uccisa dai, la foto del cadavere fatta girare per far capire la sorte ...