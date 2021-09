Levante sui social annuncia la sua gravidanza (Di lunedì 27 settembre 2021) La cantante Levante aspetta una bambina. L’annuncio arriva direttamente dalla cantautrice siciliana con un post super commentato su Instagram: «Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di “E questo cuore non mente” che ti ha portata in giro per l’Italia, negli studi televisivi, nelle radio, nelle case della gente Leggi su people24.myblog (Di lunedì 27 settembre 2021) La cantanteaspetta una bambina. L’annuncio arriva direttamente dalla cantautrice siciliana con un post super commentato su Instagram: «Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di “E questo cuore non mente” che ti ha portata in giro per l’Italia, negli studi televisivi, nelle radio, nelle case della gente

Advertising

bittiforlife : RT @monosime: levante che per tutta l’estate ha shakerato il figlio saltando sui tacchi mentre era in tour - filufilo : RT @Unf_Tweet: - alefthand_ : Io comunque non mi capacito di come Levante abbia passato l'estate a dimenarsi sui palchi di tutta Italia con dei t… - lucantoniolucas : Levante è incinta. Finalmente avremo delle canzoni sui figli, sull'essere mamma, struggenti ma non decadenti e smielate. - Corriere : Levante incinta, l’annuncio sui social: «Quando nascerai ti darò il mondo» -