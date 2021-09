Levante sarà mamma di una bimba: l’annuncio bellissimo su Instagram (Di lunedì 27 settembre 2021) Levante diventerà presto mamma e lo ha fatto sapere nella maniera ormai più consolidata – via social – ma allo stesso tempo nella forma più originale e poetica, come è congeniale a questa cantante tanto bella quanto brava, che noi amiamo tanto. Claudia Lagona, questo il suo vero nome, lo ha infatti detto con un post lungo e intenso, in cui alla fine rivela di essere al quinto mese. Nemmeno la foto accanto, una sua immagine sorridente, anticipa nulla. Solo arrivando alla fine delle sue parole si scopre la magia. E si capisce che a parlare, attraverso la sua mano, è la piccolina “rannicchiata nel suo ventre”. Frutto dell’amore con Pietro Palumbo, suo fidanzato da un paio d’anni. Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di “E questo cuore non mente” che ti ha portata in giro per l’Italia, negli studi televisivi, ... Leggi su dilei (Di lunedì 27 settembre 2021)diventerà prestoe lo ha fatto sapere nella maniera ormai più consolidata – via social – ma allo stesso tempo nella forma più originale e poetica, come è congeniale a questa cantante tanto bella quanto brava, che noi amiamo tanto. Claudia Lagona, questo il suo vero nome, lo ha infatti detto con un post lungo e intenso, in cui alla fine rivela di essere al quinto mese. Nemmeno la foto accanto, una sua immagine sorridente, anticipa nulla. Solo arrivando alla fine delle sue parole si scopre la magia. E si capisce che a parlare, attraverso la sua mano, è la piccolina “rannicchiata nel suo ventre”. Frutto dell’amore con Pietro Palumbo, suo fidanzato da un paio d’anni. Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di “E questo cuore non mente” che ti ha portata in giro per l’Italia, negli studi televisivi, ...

Advertising

pizzaandbeer_ : RT @AlbiIndecente: #Levante che sta scrivendo il suo nuovo album da incinta sinceramente un grande dono che Dio ci fa. Sarà un altro grande… - and_milll : RT @Neuralgiasus: Levante quando su* figli* non sarà il freak della classe - adtoomuch : RT @AlbiIndecente: #Levante che sta scrivendo il suo nuovo album da incinta sinceramente un grande dono che Dio ci fa. Sarà un altro grande… - c0smon4ut4 : RT @giuM__: Levante quando la figlia non sarà un’intellettiale artista poliedrica maestra di vita e padrona della società - feeling__blue : RT @Neuralgiasus: Levante quando su* figli* non sarà il freak della classe -

Ultime Notizie dalla rete : Levante sarà Da Moneglia alla val d'Aveto in sella a una mountain bike: nuovo progetto del Parco Si tratta di Marco Fugazzi la cui nomina ora sarà ratificata dalla commissione regionale nomine. 1 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1/mese per 3 mesi, poi 3,99/mese ...

Raccolta olive, Confagricoltura: in Liguria ridotta al 50% Come avevamo già scritto qui , per la Liguria sarà un'annata difficile. "In Liguria " sottolinea il ... Quest'anno da Ponente a Levante, paghiamo a caro prezzo l'accentuarsi di due fitopatologie già ...

Barcellona, Ansu Fati ci sarà col Levante. L'attaccante annuncia in un video: "Sono pronto" TUTTO mercato WEB Si tratta di Marco Fugazzi la cui nomina oraratificata dalla commissione regionale nomine. 1 Articoli rimanenti Accesso illimitato a tutti i contenuti del sito 1/mese per 3 mesi, poi 3,99/mese ...Come avevamo già scritto qui , per la Liguriaun'annata difficile. "In Liguria " sottolinea il ... Quest'anno da Ponente a, paghiamo a caro prezzo l'accentuarsi di due fitopatologie già ...