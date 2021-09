Levante mamma, l’annuncio della gravidanza: “5 mesi rannicchiata nel mio ventre” (Di lunedì 27 settembre 2021) Levante mamma: l’annuncio della gravidanza arriva oggi via Instagram. Sceglie i social per una lunga riflessione che si conclude con la lieta comunicazione. La cantante Levante è incinta, è Inn dolce attesa. Già noto il sesso del bebè: sarà una femminuccia. Levante ripercorre gli ultimi mesi della sua vita sui social. Parte dal mese di giugno, che l’ha vista impegnata nella presentazione di E Questo Cuore Non Mente, per un lungo viaggio in giro per l’Italia. Ricorda studi televisivi, radio e case della gente in trepidante attesa di scoprire questa storia. “Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di “E questo cuore non mente” che ti ha portata in giro per l’Italia, negli ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 27 settembre 2021)arriva oggi via Instagram. Sceglie i social per una lunga riflessione che si conclude con la lieta comunicazione. La cantanteè incinta, è Inn dolce attesa. Già noto il sesso del bebè: sarà una femminuccia.ripercorre gli ultimisua vita sui social. Parte dal mese di giugno, che l’ha vista impegnata nella presentazione di E Questo Cuore Non Mente, per un lungo viaggio in giro per l’Italia. Ricorda studi televisivi, radio e casegente in trepidante attesa di scoprire questa storia. “Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di “E questo cuore non mente” che ti ha portata in giro per l’Italia, negli ...

