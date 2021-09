Levante, l’annuncio sui social: è incinta di 5 mesi (Di lunedì 27 settembre 2021) ROMA – Levante ha annunciato a sorpresa sui social di essere incinta di 5 mesi e, nello specifico, di aspettare una bambina. Queste le parole della cantante di origini siciliane, rivolgendosi a sua figlia: “Hai attraversato l’Italia e non c’è stato palco che ti abbia mai fermata, a saltare sorretta da altezze vertiginose, tra chitarre e tastiere, batterie e bassi, a danzare col filo del microfono, a tratti nastro della ginnastica ritmica, a volte lazo per catturare le emozioni da lanciare al pubblico. E quando luglio è terminato è stato il tempo di agosto, nel caldo torrido delle tue radici, ancora in giro nella musica, un tuffo al mare e di nuovo pronti sul van per ricominciare a cantare, suonare, ballare”. Poi Levante aggiunge: “Settembre è l’inizio dell’anno e non si sognava altro che questo. ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 settembre 2021) ROMA –ha annunciato a sorpresa suidi esseredi 5e, nello specifico, di aspettare una bambina. Queste le parole della cantante di origini siciliane, rivolgendosi a sua figlia: “Hai attraversato l’Italia e non c’è stato palco che ti abbia mai fermata, a saltare sorretta da altezze vertiginose, tra chitarre e tastiere, batterie e bassi, a danzare col filo del microfono, a tratti nastro della ginnastica ritmica, a volte lazo per catturare le emozioni da lanciare al pubblico. E quando luglio è terminato è stato il tempo di agosto, nel caldo torrido delle tue radici, ancora in giro nella musica, un tuffo al mare e di nuovo pronti sul van per ricominciare a cantare, suonare, ballare”. Poiaggiunge: “Settembre è l’inizio dell’anno e non si sognava altro che questo. ...

Methamorphose30 : RT @adtoomuch: Twitter dopo l’annuncio della gravidanza di Levante si è trasformato in un posto fantastico ???? - adtoomuch : Twitter dopo l’annuncio della gravidanza di Levante si è trasformato in un posto fantastico ???? - GiovanniVerdoli : RT @OptiMagazine: #Levante mamma, l'annuncio della gravidanza: '5 mesi rannicchiata nel mio ventre' - tajarin_ : giornata prolifica per levante, prima l'annuncio della gravidanza e ora una nuova canzone! - TGEUR24 : #levante in cinta l’annuncio sui social ?? -