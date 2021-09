Levante: la cantante annuncia la gravidanza sui social (Di lunedì 27 settembre 2021) Levante ha rivelato di essere incinta. Il lungo e commovente messaggio scritto dalla cantante sui social per annunciare la notizia E’ notizia dell’ultima ora, l’annuncio della gravidanza di Levante, nome d’arte di Claudia Lagona. A rivelarlo è stata la stessa cantante sui social tramite un poetico ed emozionante messaggio, scritto per annunciare a tutti i suoi fan la lieta notizia. Dal messaggio si evince che la musicista sia al suo quinto mese di gravidanza e che si tratti di una bambina, visto l’uso della vocale femminile per riferirsi al neonato che porta in grembo. Per Levante questa sarà la sua prima esperienza con la maternità. Esperienza che lei è intenzionata condividere insieme al ... Leggi su zon (Di lunedì 27 settembre 2021)ha rivelato di essere incinta. Il lungo e commovente messaggio scritto dallasuiperre la notizia E’ notizia dell’ultima ora, l’annuncio delladi, nome d’arte di Claudia Lagona. A rivelarlo è stata la stessasuitramite un poetico ed emozionante messaggio, scritto perre a tutti i suoi fan la lieta notizia. Dal messaggio si evince che la musicista sia al suo quinto mese die che si tratti di una bambina, visto l’uso della vocale femminile per riferirsi al neonato che porta in grembo. Perquesta sarà la sua prima esperienza con la maternità. Esperienza che lei è intenzionata condividere insieme al ...

