Levante è incinta, su Instagram l'annuncio: "Cinque mesi", tra caos, musica e spaventi (Di lunedì 27 settembre 2021) Levante ha annunciato di essere incinta pubblicando su Instagram una lettera d'amore dedicata alla sua bambina, che nascerà nei prossimi mesi. Levante ha scelto Instagram per annunciare di essere incinta, attraverso una splendida lettera d'amore indirizzata alla sua futura bambina, che nascerà presumibilmente a gennaio. Nella toccante lettera la cantautrice ha tentato di spiegare alla futura figlia che cosa è accaduto mentre lei si trovava nella pancia della madre, tra caos, musica e spaventi. La cantante ha scelto di attendere il quinto mese prima di dare la notizia della sua gravidanza, confermando ancora una volta quanto la riservatezza sia fondamentale per lei. Questa sua inclinazione si è manifestata anche nei ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 27 settembre 2021)ha annunciato di esserepubblicando suuna lettera d'amore dedicata alla sua bambina, che nascerà nei prossimiha sceltoper annunciare di essere, attraverso una splendida lettera d'amore indirizzata alla sua futura bambina, che nascerà presumibilmente a gennaio. Nella toccante lettera la cantautrice ha tentato di spiegare alla futura figlia che cosa è accaduto mentre lei si trovava nella pancia della madre, tra. La cantante ha scelto di attendere il quinto mese prima di dare la notizia della sua gravidanza, confermando ancora una volta quanto la riservatezza sia fondamentale per lei. Questa sua inclinazione si è manifestata anche nei ...

Advertising

crazylo91591062 : RT @caIippa: secondo me levante è rimasta incinta da sola tipo la vergine maria - lauren__canary : RT @caIippa: secondo me levante è rimasta incinta da sola tipo la vergine maria - stammiLontano : RT @perchetendenza: 'Levante': Perché ha annunciato di essere incinta - sedmiikrasky : raga ma perché abbiamo iniziato con le battute su levante incinta non ce la faccio - ele_ussesnap : RT @perchetendenza: 'Levante': Perché ha annunciato di essere incinta -