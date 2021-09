Levante è incinta, l’annuncio social: chi è il fidanzato Pietro Palumbo (Di lunedì 27 settembre 2021) Levante è incinta, l’annuncio social: chi è il fidanzato, oggi Levante è felicemente legata all’avvocato siciliano Pietro Palumbo. I due stanno insieme da 2 anni, ma finora entrambi hanno mantenuto la loro liaison sotto il massimo riserbo. “Cerco di proteggerlo, e le uniche foto che sono uscite sono state rubate. Ho peccato di ingenuità: mi sono fidata di una famigliola. Quando ho visto lei allontanarsi con il telefonino ho pensato: “Lasciamole il suo momento di gloria con gli amici su WhatsApp”. Non pensavo che avrebbe venduto le foto a un settimanale”, ha raccontato la cantante, che ha confessato di essere più innamorata che mai dell’avvocato siciliano dagli occhi blu. Levante e Palumbo: il primo incontro La ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 settembre 2021): chi è il, oggiè felicemente legata all’avvocato siciliano. I due stanno insieme da 2 anni, ma finora entrambi hanno mantenuto la loro liaison sotto il massimo riserbo. “Cerco di proteggerlo, e le uniche foto che sono uscite sono state rubate. Ho peccato di ingenuità: mi sono fidata di una famigliola. Quando ho visto lei allontanarsi con il telefonino ho pensato: “Lasciamole il suo momento di gloria con gli amici su WhatsApp”. Non pensavo che avrebbe venduto le foto a un settimanale”, ha raccontato la cantante, che ha confessato di essere più innamorata che mai dell’avvocato siciliano dagli occhi blu.: il primo incontro La ...

Advertising

cidivideunmuro : LEVANTE È INCINTA???? - ______Angelica_ : MA LEVANTE È INCINTA????? SONO FELICISSIMA PER LEI???? - xCaaarlaa : AAAAAAH ANCHE LEVANTE INCINTA PIANGO - chapmns : RT @caIippa: secondo me levante è rimasta incinta da sola tipo la vergine maria - tsunamidieci : IN CHE SENSO LEVANTE È INCINTA MA NON DI DIODATO -

Ultime Notizie dalla rete : Levante incinta La principessa Aiko non sarà imperatrice del Giappone perché femmina ...triste del Sol Levante" sia per i suoi dichiarati problemi di depressioni, sia per il disagio pubblicamente condiviso legato alle pressioni legate prima alla difficoltà di rimanere incinta, e poi, ...

Muore la 18enne ricoverata dopo il vaccino AstraZeneca NON PERDERTI ANCHE > Colpita da un proiettile vagante durante una sparatoria: morta giovane influencer incinta Sestri Levante, muore la 18enne ricoverata dopo il vaccino AstraZeneca NON PERDERTI ...

Bari, dopo 45 giorni in terapia intensiva diventa papà di una bimba: "Il mio solo pensiero era farcela per... La Repubblica ...triste del Sol" sia per i suoi dichiarati problemi di depressioni, sia per il disagio pubblicamente condiviso legato alle pressioni legate prima alla difficoltà di rimanere, e poi, ...NON PERDERTI ANCHE > Colpita da un proiettile vagante durante una sparatoria: morta giovane influencerSestri, muore la 18enne ricoverata dopo il vaccino AstraZeneca NON PERDERTI ...