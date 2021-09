Levante è incinta, la tenera dedica della futura mamma alla figlia che nascerà tra 4 mesi (Di lunedì 27 settembre 2021) Levante è in dolce attesa . La cantante di origini siciliane ha annunciato sulla sua pagina Instagram di essere in attesa della sua prima figlia nata dall'amore con Pietro Palumbo a cui è legata ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 settembre 2021)è in dolce attesa . La cantante di origini siciliane ha annunciato sulla sua pagina Instagram di essere in attesasua primanata dall'amore con Pietro Palumbo a cui è legata ...

Advertising

Cri___93 : RT @AlbiIndecente: #Levante che sta scrivendo il suo nuovo album da incinta sinceramente un grande dono che Dio ci fa. Sarà un altro grande… - _smartius : torno dal mio primo giorno in uni con la consapevolezza che Claudia in arte Levante è incinta e aspetta una bambina… - freddydevito : RT @caIippa: secondo me levante è rimasta incinta da sola tipo la vergine maria - _shadesofme__ : RT @perchetendenza: 'Levante': Perché ha annunciato di essere incinta - amoigattiobesi : di chi è incinta Levante? -