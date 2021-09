Levante è incinta | la tenera dedica della futura mamma alla figlia che nascerà tra 4 mesi

Leggi su newscronaca.myblog

(Di lunedì 27 settembre 2021)è in dolce attesa. La cantante di origini siciliane ha annunciato sulla sua pagina Instagram di essere in attesasua primanata dall’amore con Pietro Palumbo a cui è legata sentimentalmente da 2 anni. L’uomo, un avvocato siciliano lontano dal mondo dello spettacolo, e la cantante hanno vissuto la loro storia d’amore lontano dai riflettori finché le prime foto sono apparse sui settimanali.ha definito l’incontro con Pietro una vera e propria fortuna, non ha nascosto mai il suo grande amore per lui e da questo è nata una bambina. Tenero e romantico, in pieno stile, il modo in cui ha annunciato la sua gravidanza nel lungo post: «Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di “E questo cuore non mente” che ti ha portata in giro per ...