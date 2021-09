Levante diventa mamma | sarà il primo figlio con il fidanzato Pietro Palumbo

(Di lunedì 27 settembre 2021) Levante sarà mamma. E l’annuncio della prima gravidanza della cantautrice e scrittrice è una bellissima lettera (d’amore). «Giugno è iniziato nel caos, così ti sei buttata a capofitto nella presentazione di E questo cuore non mente che ti ha portata in giro per l’Italia, negli studi televisivi, nelle radio, nelle case della gente che ha avuto il desiderio di ascoltare (e leggere) questa storia», scrive via Instagram alla creatura che arriverà, «È arrivata l’estate nel mezzo di uno spavento gigantesco, la voce che manca, le corde vocali e le cisti congenite, la foniatria e la logopedia tutta (a quattro giorni dall’inizio dei live)».

La cantautrice siciliana annuncia la prima gravidanza con una bellissima lettera - al bambino che verrà - via Instagram. Ripercorre i primi cinque mesi d'attesa, tra tour, libri, set e giravolte. Per ...Levante ha fatto un annuncio su Instagram che ha commosso tutti i suoi fan. La cantante, reduce dal successo del suo ultimo album "E questo cuore non mente", si è raccontata a cuore aperto spiegando c ...