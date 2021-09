Lettera di Agnelli agli azionisti: «Juve pronta per sfide future» (Di lunedì 27 settembre 2021) E’ stata pubblicata oggi la Lettera del presidente della Juventus Andrea Agnelli indirizzata agli azionisti del club bianconero. Una Lettera all’interno della quale il numero uno della Juve si è focalizzato sulle sfide portate dal Covid al sistema calcio e sulla Superlega. Questo il testo integrale: Cari azionisti, le vittorie di questi ultimi 10 anni L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 27 settembre 2021) E’ stata pubblicata oggi ladel presidente dellantus Andreaindirizzatadel club bianconero. Unaall’interno della quale il numero uno dellasi è focalizzato sulleportate dal Covid al sistema calcio e sulla Superlega. Questo il testo integrale: Cari, le vittorie di questi ultimi 10 anni L'articolo

Advertising

HCE__ : RT @MarcoIaria1: La lettera di Agnelli agli azionisti della #Juventus è dedicata per gran parte al sistema calcio, alla Superlega, alla gen… - MarcoIaria1 : La lettera di Agnelli agli azionisti della #Juventus è dedicata per gran parte al sistema calcio, alla Superlega, a… - tax_tweet : RT @CalcioFinanza: Lettera di #Agnelli agli azionisti, dalle sfide portate dal #Covid alla #Superlega: «#Juventus pronta per sfide future»… - Gazzetta_it : L'affondo di Agnelli nella lettera agli azionisti: 'Sistema obsoleto e da cambiare. La Juve sarà ancora protagonist… - junews24com : Lettera Agnelli azionisti: le parole del presidente della Juve - -